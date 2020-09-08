"منظر مؤلم".. كندة علوش تعلق على حريق غابات سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن حزنها الشديد، بعد الحريق التي تعرضت له الغابات السورية مؤخرًا.

ونشرت كندة صورًا للحريق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "برداً وسلاماً يا بلدي، الغابات اللي عم تحترق بسوريا كانت جنة الله على الأرض منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي، يارب ارحمنا برحمتك".



وأضافت كندة: "من أول السنة وأنا برفض قول إنه هالسنة صعبة أو قاسية برغم كل الظروف المأساوية اللي عم تتوالى علينا وحاسة إنو واجبنا نضل نتفائل بالخير، بس فعلاً اللي صار كتير سوريا ولبنان والسودان، الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن الجميع".

تشهد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية على مدى الأيام الأخيرة حرائق في عدد من المناطق السورية وتمتد الحرائق في غابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى جبال مصياف وحمص وحماة.