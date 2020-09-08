خالد سليم يروج للموسم الثالث من "قعدة رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان خالد سليم، صورة له اليوم عبر حسابه بموقع إنستجرام، من كواليس الموسم الثالث من برنامجه "قعدة رجالة" المقرر عرضه يوم السبت الموافق 26 سبتمبر، علي قناه "osn" ويستضيف البرنامج عددا من النجوم .

وعلق: "مين مستني الموسم التالت من قعدة رجالة على قناة osn، أنا متحمس جدًا للتجربة الجديدة وإن شاء الله يعجبكم إنتوا كمان جدًا".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم هو مسلسل "بلا دليل" وشاركه البطولة درة، إسلام جمال، نيقولا معوض، ديانا هشام، ومن إخراج منال الصيفي.