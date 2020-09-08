صور| هيدي كرم تمتطي "الخيل" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة هيدي كرم لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت هيدي في الصور وهي تمتطي "حصان" وسط البحر، وأرفقتها بتعليق. وتشارك الفنانة هيدي كرم في مسلسل " لؤلؤ" 40 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

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