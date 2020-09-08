نيكول سابا تهنئ زوجها بعيد ميلاده :"بحبك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على تهنئة زوجها الفنان يوسف الخال، بعيد ميلاده، اليوم الموافق 8 سبتمبر.
ونشرت نيكول صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"ينعاد عليك حبيبي، بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات بأحلى حلاها بس لازم عيّدك أنا وبنتنا ونتمنالك كل شئ حلو بهالدنيا لأنك بتستاهل أحلى الأشياء".
وأضافت نيكول :"وإن شاء الله السنة الجاية نحتفل بأيام أحسن من يلي نحنا فيها وأهم شئ نحتفل بوطن كلنا منحلم فيه، بحبك".
يذكر أن نيكول سابا أعلنت وفاة مدير أعمالها وائل المصري، في 25 أغسطس الماضي.
وكتبت نيكول :" بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري، أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته، عائلتي الثانية، آمين كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة".
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