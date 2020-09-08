نيكول سابا تهنئ زوجها بعيد ميلاده :"بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على تهنئة زوجها الفنان يوسف الخال، بعيد ميلاده، اليوم الموافق 8 سبتمبر. ونشرت نيكول صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"ينعاد عليك حبيبي، بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات بأحلى حلاها بس لازم عيّدك أنا وبنتنا ونتمنالك كل شئ حلو بهالدنيا لأنك بتستاهل أحلى الأشياء". Advertisements وأضافت نيكول :"وإن شاء الله السنة الجاية نحتفل بأيام أحسن من يلي نحنا فيها وأهم شئ نحتفل بوطن كلنا منحلم فيه، بحبك". ‏يذكر أن نيكول سابا أعلنت وفاة مدير أعمالها وائل المصري، في 25 أغسطس الماضي. وكتبت نيكول :" بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري، أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته، عائلتي الثانية، آمين كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة".

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