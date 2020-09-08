صور| أحدث ظهور لمصطفى فهمي وزوجته في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المذيعة اللبنانية فاتن موسى صورًا تجمعها بزوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر الثنائي في الصور بصحبة أصدقائهما، خلال قضاء عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالي. وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015. شارك الفنان مصطفى فهمي في مسلسل "مليكة"، عام 2018، بطولة دينا الشربيني، عمر السعيد، محمد شاهين، صفاء الطوخي، من إخراج شريف إسماعيل.

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