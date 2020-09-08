بكلمات مؤثرة .. مي كساب تنعي ستونة

نعت الفنانة مي كساب، الفنانة ستونة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت مي كساب صورة برفقة زوجها
يذكر أن الفنانة ستونة توفيت صباح اليوم الفنانة السودانية ستونة، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها أدت على إثرها لدخولها العناية المركزة، أمس الإثنين.
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