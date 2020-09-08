بكلمات مؤثرة .. مي كساب تنعي ستونة

نعت الفنانة مي كساب، الفنانة ستونة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت مي كساب صورة برفقة زوجها Advertisements الفنان أوكا، والفنانة ستونة، وعلقت عليها ناعية: الله يرحمها ويغفرلها كانت ست طببه وحنونه وجدعه خالص التعازي للشعب السوداني ولزوجها العزيز ربنا يصبر قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون الفنانه #ستونه في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء. الفنان أوكا، والفنانة ستونة، وعلقت عليها ناعية: الله يرحمها ويغفرلها كانت ست طببه وحنونه وجدعه خالص التعازي للشعب السوداني ولزوجها العزيز ربنا يصبر قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون الفنانه #ستونه في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء. يذكر أن الفنانة ستونة توفيت صباح اليوم الفنانة السودانية ستونة، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها أدت على إثرها لدخولها العناية المركزة، أمس الإثنين.

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