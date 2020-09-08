غدا .. افتتاح معرض معالم القاهرة التاريخية بالهناجر

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فوتوغرافي عن معالم القاهرة التاريخية للفنان جورج فخرى، ويفتتح المعرض فى السادسة من مساء غدا الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز. حنين بمركز الهناجر للفنون بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.

يستعرض المعرض من خلال 44 صورة فوتوغرافية، عبق وحضارة التاريخ لأهم معالم القاهرة التاريخية، ويستمر المعرض حتى 14 سبتمبر الجارى، ويأتى المعرض ضمن خطة فعاليات أنشطة القطاع لشهر سبتمبر. معالم القاهرة التاريخية، ويستمر المعرض حتى 14 سبتمبر الجارى، ويأتى المعرض ضمن خطة فعاليات أنشطة القطاع لشهر سبتمبر. Advertisements والحرص على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.



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