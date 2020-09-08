عبده داغر من الساحل الشمالى: كوفيد الغناء ليس له مصل

إذا ما ضاقت به القاهرة ذهب للساحل الشمالى يتنفس هواء يشعر من نقائه أن الله أرسله إليه خاصة، هذا هو شأن الموسيقار عبده داغر كل صيف، لكن هذا الصيف يهرب من القاهرة ليس من أجل زحامها مثل كل عام، لكن من وحدتها الموحشة الجديدة التى فرضتها ظروف وموجبات انتشار فيروس كورونا، ومن الساحل الشمالى يقول داغر لـ«الوفد»:

إذا لم يكن بوسع الفنان أن يمارس فنه لظروف طارئة فعليه أن يتفكر فى الحياة والفن عموماً، فقد تهب الراحة عموماً ما

لا يهبه العمل الدؤوب المتواصل، وقد وجدت أن وباء فيروس كورونا لم يجعل الدول الكبيرة التى تستبد بقوتها مثل أمريكا وأوروبا تتراجع عن دورها السلبى والمتوحش ضد البلاد العربية والإسلامية، فلا تزال رغبتها من تقسيمنا واغتنام ثرواتنا مشروعها الذى لا تنساه، والتاريخ لا ينسى ما فعلته قديماً أو حديثاً.

ويؤكد «داغر» أن هذا البطش الخارجى والفساد الداخلى وإهمال أصحاب القيمة يسهمان فى نشر الإرهاب الذى

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من بين أسبابه الكبيرة عدم الاهتمام بالجودة الفنية، فدار الزمان وتبدل الصوت الذى يصدح بآخر يصيح، وبينما كان الأول يكرس للجمال أصبح الثانى يكرس للقبح.

ودعا «داغر» الأفراد والمسئولين عن الفن والإعلام أن يعيدوا مصر إلى زهوها الغنائى والموسيقى، فما زالت مصر تملك مبدعيها الجدد لكنهم يتامى لا يجدون من يرعاهم وتمنحهم حقهم.

وأوضح «داغر» أنه سيواصل نشاطه ببيت الكمان العربى بعد فترة قريبة، ومع انتهاء أزمة تفشى كورونا، معرباً عن سعادته بعودة النشاط الفنى لدار الأوبرا مجدداً.

وأبدى «داغر» أسفه الشديد لتحويل الجبهة الغربية لمصر إلى بؤرة إرهاب دولى، متفائلاً بنسفها فى القريب العاجل، مؤكداً أنه لو كان بصحته لقاتل فى «سرت».