الأمير أباظة: فى ظل الأزمات الحياة فى مصر لا تتوقف

المهرجان صمد ضد إرهاب الإخوان

الجدل حول تكريم عزت العلايلى لا يفسد للود قضية

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائى من أهم المهرجانات السينمائية فى دول البحر المتوسط، فمنذ انطلاقة عام ١٩٧٩، وهو يجمع بين دول المتوسط، ليخلق الحوار الثقافى وتعزيز العلاقات بين الشعوب».

وفى ظل ظروف قاسية شهدتها مصر أيام الإخوان لم يتوقف المهرجان بل تحدى الفكر المتطرف وأقيم لينير الإسكندرية فى محالة لمحاربة الإرهاب، وجاء وباء كورونا اللى اجتاح العالم وألغت بسببه بعض المهرجانات، ونظراً لأن مصر لا تعرف المستحيل وكانت الدولة الوحيدة التى تنفذ وتنجز مشروعات قومية عملاقة فى ظل الأزمة، ولأهمية الفن فى إحياء الأمل فى النفوس ينطلق مهرجان المتوسط فعالياته فى الفترة من ٧ حتى ١٢ نوفمبر، بعد أن يصدر رئيس الوزراء قراره بعودة الحياة إلى المهرجانات مرة أخرى، ليحمل المهرجان قلب لبنان الجريح مسانداً وحباً له لتكون ضيف الشرف.

«نجوم وفنون» تحاور رئيس المهرجان الأمير أباظة لتتعرف منه على آخر المستجدات التى يقدمها المهرجان فى دورته الـ٣٦.

< جائحة كورونا غيرت خريطة مواعيد المهرجانات.. ماذا عن مهرجان الإسكندرية السينمائى؟

- فى ظل الأزمات مصر تعمل ولا تتوقف فيها الحياة، وفيروس كورونا جعل بعض المهرجانات العالمية تتوقف، حتى دور العرض أغلقت أبوابها، ومهرجان الإسكندرية السينمائى دائماً يتحدى الظروف بل يفتح الأمل لعودة النشاط للمهرجانات مره أخرى.

< هل حصل المهرجان على موافقة الانطلاق؟

- نحن نعمل بكل طاقتنا من حجز فنادق ومشاهدة الأفلام ووضع استراتيجية المهرجان وتحديد الدول المشاركة لحين إصدار قرار رئيس الوزراء لانطلاق المهرجان، دائماً «الإسكندرية السينمائى» يتحدى الظروف الصعبة فى ظل الأحداث التى شهدتها مصر عام ٢٠١٣، كان المهرجان الوحيد الذى تحدى الصعاب وقررنا انطلاقة، وأصدرت بيانًا قلت فيه إن الحياة يجب أن تستمر، وأرسلت لوزير الثقافة، واعترض وقتها بسبب ما يحدث فى الشارع المصرى من إرهاب الإخوان، ووقتها صممت أن نرد على إرهابهم بالفن ونرسل رسالة العالم خاصة الدول التى قاطعت مصر، أن مصر تنهض وتقف أمام الفوضى وتعيد توازنها، وشاركت ٢٧ دولة فى المهرجان رغم الحظر الذى كان مفروض وقتها على مصر، وشهد العالم بعد ذلك عودة الحياة وصنع الشعب حياتة واختار من يحافظ على الوطن.

< أثار تصريحاتك بتكريم الفنان عزت العلايلى غضب مهرجان شرم الشيخ؟

- لا أعلم شيئًا عن تكريم العلايلى بمهرجان شرم الشيخ إلا بعد نشر الخبر، والجدل القائم لا يفسد للود قضية، جميل أن نتسابق لتكريم رموزنا الإبداعية، وحرص الإسكندرية السينمائى بوجود العلايلى وتكريمه هو احترام لتاريخ الفنان وتقدير لأعماله، أما بخصوص تكريمه بشرم الشيخ تركنا الأمر للعلايلى واختار

الإسكندرية، مع كل احترام للقائمين على مهرجان شرم، نحن نسعى جميعاً بتقديم أسماء تثرى الحياة الفنية بوجودهم.

< معنى ذلك أن الصراع انتهى بين الإسكندرية وشرم؟

- لا يوجد صراع على الإطلاق ولا أعلم لماذا تضخمت الأمور لهذا الحد، الأمر بسيط، واتفاق مهرجان شرم بالعلايلى لم يعلن إعلامياً وبالتالى لم تصلنا أخبار، وحقيقة الأمر التى قالها العلايلى فى تصريح له إن إدارة المهرجان تواصلت معه من ٨ أشهر، ولكنهم لم يتواصلوا معه منذ ذلك الحين، ولم يخطروه بتأجيل الدورة التى كان يُفترض إقامتها فى يونيه الماضي، وعلى إثر ذلك لم يتردد فى قبول دعوة مهرجان الإسكندرية بتكريمه بعدما تلقى اتصالًا منى، وقال العلايلى إنه تجمعنا صداقة وطيدة منذ سنوات طويلة، وأبدى سعادته بالتكريم.

< جائحة كورونا لم تنته بعد.. هل يلتزم المهرجان بتقليل عدد الضيوف؟

- نحن نلتزم بجميع الضوابط التى أعلنتها وزارة الصحة حفاظاً على ضيوف المهرجان، واختيار الضيوف سيكون دقيقاً، خاصة أن الإعداد تكون أقل من العام الماضى، وقررنا أيضاً ان نختصر مسابقات المهرجان فى مسابقتين فقط، وفتحنا باب التسجيل وتلقى أفلام المتسابقين الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط من خلال الموقع منذ 15 يوليو الماضى حتى 15 سبتمبر المقبل، واختيرت المخرجة الكبيرة إنعام محمد على رئيس مسابقة ممدوح الليثى للأفلام الروائية الطويلة والتى يحتضنها المهرجان.

< اختيار لبنان ضيف شرف المهرجان.. له أبعاد سياسية؟

- لبنان جريحة تعيش كارثة حقيقية، ووجودها مهم فى المهرجان كجزء بسيط لمساندتها فى الظروف التى تعيشها، ومصر أول الدول التى مددت يدها لها وإقامة جسر جوى لتقديم المساعدات وفى بداية انفجار المرفأ أعدت مستشفى ميدانيًا لعلاج المصابين، والمهرجان يقف مع لبنان ونناقش قضيته من خلال الندوات الفنية، فالفن يلعب دورًا كبيرًا فى توصيل الرسالة الى العالم.

< هل اكتشفت لجان المشاهدة أفلام أرادت المشاركة وهى تحمل رسائل الدول المعادية لمصر؟

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- معروف للجميع أن المهرجان له ثوابت لا تتغير، وأنه ضد مشاركة أى فيلم من الدول المعادية لنا، فالمهرجان يرفض رفضًا قاطعًا أى محاولة للمساس بالثوابت القومية، والمهرجان يقف حائط صد فى مواجهة أى تعامل مع الدول المعادية لمسيرة التقدم التى تقودها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد مرحلة البناء والتعمير.

< تقليص عدد الأفلام المشاركة.. يضر بالمهرجان؟

- جميع المهرجات التى ستعود فعالياتها، قررت بتقليص أعداد الأفلام المشاركة،وفى الدورة الحالية التى تقام فى شهر نوفمبر يشارك بها 50 فيلمًا مقسمة بين الأفلام الطويلة، والروائية، والقصيرة، والأجنبية، وسوف تختار إدارة المهرجان من بينهم أفضل الأعمال، كما سيتم تقليص عدد الجوائز والفاعليات وتقليل أيام المهرجان، وتقليل التجمعات بشكل كبير كى لا يتم إصابة أحد بالفيروس.

< هل تلقى المهرجان أفلاماً ترصد حال العالم بوباء كورونا؟

- تشارك أفلام جديدة نشاهدها لأول مره عن كورونا من دول كثيرة، تحاكى الواقع المرير الذى عاشه العالم، ويوجد أيضا مشاركات من أعمال الشباب سواء تسجيل وتحريك عن الفيروس بالمهرجان.

< اتهم البعض المهرجان بأنه يضع برامج لا علاقة لها بالمتوسط؟

- من حق أى مهرجان أن يضع برامج موازية، وفى العام الماضى أعددنا برنامجًا موازيًا من أجل سوريا وافتتحنا المهرجان بفيلم سورى، أما هذه الدورة ألغيت البرامج الموازية تماماً نظراً للظروف.

< المنصات الإلكترونية.. أصبحت بديلًا للسينما؟

- المنصات أزمة كبيرة، وذكرتنا بأفلام السبعينيات، أنتجوا فيلمًا وصورة فى شهر أو أسبوع، وأطلقوا عليها وقتئذ أفلام المقاولات، فهى تنتج افلاماً لنفسها وتعرضها مما يشكل خسارة على صناعة السينما.

المنصات فى العالم.. لكنها لا تسبب مشاكل للسينما، فتوجد عمالة كبيرة تعمل فى السينما وتوقف عجلة الإنتاج والاعتماد على المنصات فقط تزداد نسبة البطالة، خسائر دور العرض السينمائى أكثر من ٢٥ مليون جنيه، بسبب غلقها، فمصر لديها ثروة عقارية للسينما، ويعمل بالصناعة آلاف العمالة، وأتمنى أن تتدخل الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للصناعة، وتخفيض الرسوم الخاصة بالتصوير فى الأماكن المفتوحة والأثرية والعامة، وجدولة الضرائب، وتخفيض أسعار الكهرباء، ونمنع القرصنة ونحافظ على الفيلم فى دور العرض.

< كيف يتم اختيار المكرمين؟

- نضع أسسًا للاختيار فلدينا صناع فى السينما لهم تاريخ، لهم حق علينا لتكريمهم، ووقع الاختيار على الفنان عزت العلايلى ليحمل المهرجان اسمه وتكريمه وإصدار كتاب عنه تأليف سمير الجمل، والفنان صلاح عبدالله يستحق التكريم نظرًا لأنه قدّم العديد من الأعمال السينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى، كما نجح فى أن يرسم البهجة على وجوه الجمهور من مختلف الأعمار فى كل الأعمال التى يشارك بها، بالإضافة إلى قدرته على تجسيد العديد من الأدوار المتنوعة التى نالت إعجاب جميع الفئات العمرية، وإصدار كتاب عن حياته الفنية يكتبه الكاتب الصحفى زين العابدين خيرى، وأهم المحطات السينمائية فى مشواره الفنى.

وتكريم الممثلة السورية رغدة عن مجمل أعمالها الفنية، كما يقدم المهرجان كتاباً عنها تأليف الناقدة ماجدة موريس.

كما يكرم المهرجان المخرج محسن أحمد أحد صناع السينما الذى قدّم العديد من الأعمال المميزة والمهمة، أثرى بها الشاشة الكبيرة، ويتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية، حيث قرر المخرج محسن أحمد كتابته بنفسه ليروى مذكراته خلال الأعمال التى قدمها على مدار مشواره الفنى.

يكرم المخرجة إيناس الدغيدى ويختارها رئيساً للجنة تحكيم المسابقة الدولية.

< عرضت بعض الأفلام على الشواطئ.. يعيد المهرجان التجربة هذا العام؟

- وضعنا تقليدًا جديداً بعرض الأفلام على الشواطئ ونجحت التجربة، وفى ظروف كورونا الأمر اختلف، ويرجع الأمر لما تقوله وزارة الصحة.

< هل يشارك الشباب فى الفعاليات؟

- لا غنى عن الشباب، فهم دينامو المهرجان، لهم أفلام وتجارب يتم عرضها ونناقشهم فيها، وتشارك مشروعات شباب الجامعات.