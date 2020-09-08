فرح يوسف عن حرائق سوريا: هذا انفجار القهر في قلوب ابناء بلدي

أعربت الفنانة فرح يوسف عن حزنها الشديد تجاه حرائق سوريا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت فرح صورة من حرائق غابات سوريا وعلقت عليها قائلة: سوريا تحت ليلٍ من نار .. هذا ليس انفجار لنترات الأمونيوم المخزنة .. هذا انفجار القهر في قلوب ابناء بلدي .. انفجار الدمع في العيون التي حجبتِ النار والدخان عنها رؤية نجوم السماء.

وأضافت فرح سنزرع جبالك حبًا و أملًا و إرادة و قوة مع السنديان الذي لا يموت .. تلوح لشمس

مستقبل جديد .. الشمس التي لاتموت.بلدي إلك الله أولًا و نحنا تانيًا .. شعبك اللي بيحبك قد الكون.

يذكر أن المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة. والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص، ويرجع السبب في ذلك ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

وما يزال رجال الإطفاء يحاربون حرائق اندلعت السبت في غابات صلنفة في اللاذقية والتي امتدت إلى ريف حماة الغربي، وتحديداً إلى قرى الفريكة والفوقانية وعين بدرية.

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وتسببت الحرائق في أضرار بيئية كبيرة في الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك في البيوت والممتلكات.

وفي تصريح لسانا، قالت مديرة الهيئة العامة لإدارة وتنمية الغاب، وفاء وسوف، إن الحريق اندلع في غابات صلنفة بمحافظة اللاذقية، وانتشر بسبب تذبذب وشدة الرياح باتجاه الجهة الشرقية. بالقرب من طريق عين جورين.

وأضافت وسوف أن فرق إطفاء الهيئة والدفاع المدني مدعومين بعربات الإطفاء وفرق الإطفاء من محافظة اللاذقية لا يزالون يعملون جاهدين للسيطرة على الحريق منذ السبت.

وأدت التضاريس الوعرة والانحدار الشديد للمنطقة إلى جانب الموارد المحدودة ودرجات الحرارة المرتفعة إلى إعاقة جهود مكافحة الحرائق.



