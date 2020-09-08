حمادة هلال يطرح ‏أم احمد قريبًا‏

يتعاون الفنان حمادة هلال مع الشاعر الغنائي أحمد مرزوق لأول مرة في أغنية جديدة بعنوان أم أحمد، والتي من المنتظر طرحها خلال ‏الفترة المقبلة. أحمد، والتي من المنتظر طرحها خلال ‏الفترة المقبلة. وعن تفاصيل الأغنية قال أحمد مرزوق: كتبت أغنية أم أحمد بمفردات الشارع المصري وستكون مفاجأة للجمهور، وهي من ‏ألحان محمد قماح، وانتهينا من تسجيلها مؤخرًا.‏

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