إبرام سمير يمازح متابعيه بكوبليه من أغنية عمرو دياب

مازح الفنان إبرام سمير متابعيه ، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موفع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
نشر سمير صورة له وظهر من خلالها على إحدى الشواطئ، وعلق عليها قائلًا: أنا رايح فين، اناراجع تاني، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال إبرام سمير مسلسل إتنين في الصندوق ، والذي شارك به خلال موسم رمضان 2020، بطولة محمد أسامة"أوس أوس"، إنتصار، بيوميفؤاد، محمود البزاوي، والذي حقق مشاهدات عالية وقت عرضه على الشاشات التلفزيونية في شهر رمضان الماض، تدور أحداثه حول محاولة التوأم شوقي وزيكا تغيير حياتهما للأفضل، حيث يريد زيكا أن يصبح مغني، ويريد شوقي أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها، لكن عملهما في جمع القمامة يعوق ذلك.
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