إبرام سمير يمازح متابعيه بكوبليه من أغنية عمرو دياب

مازح الفنان إبرام سمير متابعيه ، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موفع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشر سمير صورة له وظهر من خلالها على إحدى الشواطئ، وعلق عليها قائلًا: أنا رايح فين، انا

راجع تاني، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال إبرام سمير مسلسل إتنين في الصندوق ، والذي شارك به خلال موسم رمضان 2020، بطولة محمد أسامة"أوس أوس"، إنتصار، بيومي

فؤاد، محمود البزاوي، والذي حقق مشاهدات عالية وقت عرضه على الشاشات التلفزيونية في شهر رمضان الماض، تدور أحداثه حول محاولة التوأم شوقي وزيكا تغيير حياتهما للأفضل، حيث يريد زيكا أن يصبح مغني، ويريد شوقي أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها، لكن عملهما في جمع القمامة يعوق ذلك.