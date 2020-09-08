شاهد .. جيني إسبر برفقة سيف السبيعي في كواليس انتقام بارد

نشرت الفنانة جيني إسبر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت جيني من خلالها في Advertisements كواليس تصوير مسلسل انتقام بارد، وذلك برفقة المخرج سيف السبيعي. كواليس تصوير مسلسل انتقام بارد، وذلك برفقة المخرج سيف السبيعي. ومسلسل انتقام بارد من تأليف نعيم الحمصي وإخراج سيف سبيعي، وبطولة كل من خالد القيش، ميلاد يوسف، جيني إسبر، نضال نجم، يزن خليل، ربى الحلبي، حسام تحسين بك، وفاء موصللي، فرح خضر، يارا دولاني، عبد الرحمن قويدر، سارة الطويل، يحيى بارازي، بلال مارتيني. وبطولة كل من خالد القيش، ميلاد يوسف، جيني إسبر، نضال نجم، يزن خليل، ربى الحلبي، حسام تحسين بك، وفاء موصللي، فرح خضر، يارا دولاني، عبد الرحمن قويدر، سارة الطويل، يحيى بارازي، بلال مارتيني.

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