شاهد.. رامز أمير يستعرض لياقته البدنية في الجيم

شارك الفنان رامز أمير متابعيه صورة جديدة له، ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر"أمير" صورة له وظهر من خلالها أثناء ممارسه للرياضة في إحدى الصالات إحدى الصالات الرياضية ، وعلق عليها قائلاَ:" يا درة نفسى فى يوم واحد بس أجازة من الجيم، حرام عليك يا جدع الناس قاعدين قدامى على البحر و أنا بتفرم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز أمير مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، محمود حافظ، كريم العمري،أحمد فؤاد سليم، إخراج بيتر ميمي. وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. Advertisements

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