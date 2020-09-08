بالفيديو: تلميذة تتعرض للسرقة مباشرة على تطبيق “زووم” أمام زملائها

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آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2020 6:25 مساءً
صورة من الدرس الذي اقتحمه اللصوص
تعرضت تلميذة للسرقة أثناء حضورها حصة دراسية على تطبيق “زووم” حيث أقدم رجلين على الدخول إلى شقتها، وظهرا على محادثة الفيديو وهما يحاولان تغيير وضعية الكاميرا بعد ظهورهما أمامها، ولاحظ زملاء الفتاة حركة غريبة في منزل زميلتهم، حيث توقفوا عن الدرس لمحاولة فهم ما يجري.
واقتحم مجموعة من اللصوص منزل الطالبة خلال الدرس وسرقوها أمام زملائها الذين بدوا مصدومين، وأخذوا يصيحون بأنهم زميلتهم تتعرض للسرقة، وفق ما أظهر فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ونقلته “سكاي نيوز عربية”.
ويبدو أن اللصوص لم يكونوا على دراية بتصوير اقتحامهم للمنزل وتهديدهم للطالبة، مما سمح لزملائها في الفصل بتنبيه السلطات وعائلة الضحية.
وتمكن رجال الشرطة من اعتقال أربعة مشتبه فيهم بعد فرارهم من مكان الحادث.
ويبدو أن اللصوص لم يكونوا على دراية بتصوير اقتحامهم للمنزل وتهديدهم للطالبة، مما سمح لزملائها في الفصل بتنبيه السلطات وعائلة الضحية، وتمكن رجال الشرطة من اعتقال أربعة مشتبه فيهم بعد فرارهم من مكان الحادث.
وأظهر الفيديو تعرض الفتاة للتهديد من لصوص مقنعين بعد دخولها المنزل، ثم قام زملاؤها بتنبيه المعلم الذي كان يتحدث ولم يلاحظ ما يحدث.
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