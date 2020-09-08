تراند اليوم : فيروس كورونا تتسبب في تأجيل أفلام عالمية

تسبب فيروس “كورونا” المستجد في خسائر كبيرة لشركات الإنتاج المختلفة وتم وقف تصوير معظم الأفلام خوفا من اننشار الفيروس، ومن خلال السطور التالية نعرض عليكم أهم الأفلام التي كان من المفترض عرضها قريبا ولكن تم تأجيلها.

1_ أفاتار

تم تأجيل فيلم الخيال العلمي “أفاتار 2” الذي كان من المفترض أن يتم عرضه في 17 ديسمبر 2020 ولكن تم تأجيله الى 16 ديسمبر 2021 بسبب فيروس “كورونا”.

2_ the batman

تسبب فيروس “كورونا” في تأجيل فيلم الاكشن والآثارة “the batman ” الذي كان من المفترض عرضه في 25 يونيو 2021 ، وتم تأجيله الي 1 أكتوبر 2022.

3_ candyman

كان من المفترض عرض فيلم “candyman” في 25 سبتمبر 2020 ولكن قررت الشركة المنتجة تأجيله الى 16 أكتوبر المقبل بسبب فيروس “كورونا”.

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4_ hollween kills

تم تأجيل فيلم “hollween kills” من يوم 16 أكتوبر 2020 ليصبح 15 أكتوبر 2021.

5_ مهمة مستحيلة

قررت شركة “بارامونت” وقف تصوير فيلم “مهمة مستحيلة” بسبب انتشار فيروس “كورونا” في ايطاليا، وكان من المفترض أن يتم تصويره في مدينة “البندقية” خلال الأسابيع المقبلة.