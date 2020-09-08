حنان ترك تتعرض للهجوم بسبب صورة لابنتها

متابعة بتجــــــــــــــرد: أثارت صورة مزيفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة حنان ترك مع طفلة صغيرة، جدلاً واسعاً، بعدما نشرها حساب مزيف يحمل اسمها، حيث ظهرت وهي تحتضن الطفلة مع تعليق أعلى الصورة يقول: “الحمد لله بنتي مريم اليوم أتمت حفظ القرآن الكريم كاملًا”.

وأثارت الصورة الكثير من الجدل وشنّ البعض هجوما قاسيا على الفنانة المعتزلة، حيث اتهمها عدد كبير من متابعيها بأنها بذلك تروج للفكر المتشدد، في حين أنكر البعض الآخر هذا الاتهام مؤكدين أنه لا علاقة لحفظ القرآن بالفكر المتشدد، ونفوا أن تكون هذه الصورة لابنة حنان ترك من الأساس التي تحرص دائماً على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية والزوجية.

ومن المعروف أن حنان لا تملك سوى حسابين موثقين عبر “تويتر” و”إنستغرام”، وليس لها حساب موثق باسمها حتى الآن عبر “فيسبوك”، وأكد عدد من متابعي حنان أن الصورة التقطت لها مع فتاة كويتية أثناء وجودها في الكويت وأن الفتاة عندما شاهدتها طلبت منها التقاط صورة، لتنتشر بعد ذلك بفترة على أنها مع ابنتها.

وكانت حنان ترك قد قررت ارتداء الحجاب في عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”، “الأخت تريز”، والذي يعد آخر أعمالها التليفزيونية، في حين كان آخر أفلامها “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.