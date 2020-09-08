هاني شاكر يستنجد برئيس الوزراء

متابعة بتجــــــــــــرد: للمرة الثانية منذ سماح مجلس الوزراء بعودة عدة نشاطات للعمل من جديد بعد أزمة كورونا، يستنجد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للسماح بعودة الحفلات والنشاط الموسيقي من جديد حتى يتم تعويض أعضاء النقابة عن فترة توقف عملهم.

وقال شاكر خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شاشة قناة “DMC”، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن أعمال النقابة لم تتأثر بجائحة كورونا، حيث تم تخصيص مِنح تعطل عن العمل، كما أن المعاشات جارية، “كل حاجة ماشية، وصرفنا كتير الفترة اللي فاتت، ومكنش فيه أي عائد، وداخلين على مرحلة خطر”.

وأضاف أن عدد أعضاء النقابة 40 ألف عضو بعائلاتهم، وجميعهم مسؤولون من النقابة، مناشدًا مجلس الوزراء إعادة الحفلات والأفراح، “بتمنى من معالي رئيس الوزراء أنه ينظر لأولاده الموسيقيين بعين الاعتبار، كل حاجة اشتغلت عدا الموسيقيين”.

وتابع: “أنا مش بتكلم بس على كل الأسماء الكبيرة اللي في النقابة، اللي بنحترمهم كلهم ونقدرهم، أنا بتكلم على العضو العامل اللي بيعتمد على قوت يومه من عمله، ده في عنق النقابة، وعمرنا ما هنتخلى عنه، خايف أنا وأعضاء المجلس نفاجأ في وقت من الأوقات منقدرش نكمل التزاماتنا معاهم، وإن شاء الله اليوم ده مش هييجي”.