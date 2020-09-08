“الموسيقيين” تلغي عضوية عمر كمال بسبب حفلاته في الخارج

متابعة بتجــــــــــــرد: أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، قراراً في اجتماعها الطارئ مساء أمس الاثنين، برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بإلغاء عضوية المطرب الشعبي عمر كمال من قائمة أعضائها المنتسبين، بعد أن خرق قوانين النقابة وقام بالغناء أكثر من مرة داخل وخارج مصر.

وأشار علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية له، إلى أن النقابة سحبت التصريح السنوي الذي يتم منحه لأعضائها من عمر كمال، وملاحقته قانونياً في حال قيامه بإحياء أي حفل، كما أنها ستلاحق أي منظم حفلات سينظام حفلاً غنائياً له داخل مصر.

وكشف أن النقابة ليس لها دخل في إقامة أو منع حفلات مطربي المهرجانات في الدول العربية أو الأجنبية، لأن النقابة شأنها هو حماية الفن المصري من الداخل ومنع أي شخص لا يحمل كارنيه النقابة من الغناء على أراضيها، أما بشأن الغناء الخارجي فهو أمر يحدده المسئولون في تلك البلاد.

وأكد أن مهمة النقابة هي إبلاغ نقباء الموسيقيين في الدول العربية بشأن موقف هؤلاء المطربين، ثم يأتي دورهم في السماح لهم بالغناء أو عدمه.