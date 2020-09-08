نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الخال: برغم الظروف لازم عيّدك

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الخال، ونشرت مقطع فيديو يجمعهما، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
نيكول قالت في تهنئتها لزوجها: "ينعاد عليك حبيبي.. بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات بأحلى حلاها بس لازم عيّدك انا وبنتنا".
واضافت: "ونتمنالك كل شي حلو بهالدني لأنك بتستاهل أحلى الأشياء، وإن شاء الله السنة الجاية منحتفل بأيام احسن من يلي نحنا فيها وأهم شي نحتفل بوطن كلنا منحلم فيه.. بحبك".
الفنان يوسف الخال رد على تهنئة زوجته نيكول سابا، بتعليق قال فيه: "عشق".
يذكر أن لبنان كان قد تعرض مؤخرا لانفجار ضخم بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وهو ما أدى إلى تدمير جزء كبير من الميناء والمباني، بالإضافة إلى إصابة ووفاة المئات.
ويوسف الخال من مواليد 8 سبتمبر عام 1977، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 43 عاما.
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