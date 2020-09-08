حسن شاكوش وعمر كمال يخضعان لجلسة تنظيف بشرة وحقن بلازما في تونس.. شاهد

رنا صلاح الدين - حرص مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال على الاعتناء ببشرتهما، خلال تواجدهما فى تونس.

شاكوش وعمر كمال قاما بالذهاب إلى إلى إحدى عيادات التجميل في تونس،للخضوع لجلسة تنظيف للبشرة، وحقنها بالبلازما.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهما وهما فى عيادة التجميل، وظهر عمر كمال وهو يغنى أثناء حقن بشرته، بينما كان حسن شاكوش صامتا، حيث كان يضع ماسك على بشرته.

وكان هاني شاكر قد أكد مؤخرا أن نقيب الموسيقيين التونسي اتصل به ليعرف موقف حسن شاكوش وعمر كمال القانوني، فأخبره أن أحدهما موقوف من النقابة والآخر ليس عضوا فيها من الأساس.

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وكشف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن شاكوش وكمال أقاما حفلا في ملهى ليلي في تونس، وليس حفلا جماهيريا كبيرا.

وأضاف أن أي فنان يسافر خارج مصر يعتبر سفيرا لها، مشددا على أنه لا يصح أن تكون الأغنيات التي يقدمونها هي واجهة لمصر.

كما عبر عن انزعاجه من موقف الإعلام تجاه هذه الأزمة، لافتا إلى أنه لا يجد أي مساندة من الإعلام، بل أنه عندما تحدث أي مشكلة جديدة يجد عناوين مثل أنهما يتحديان النقابة مما يشعل الأزمات بشكل أكبر.

وأكد أن أعضاء النقابة يشعرون أن حسن شاكوش وعمر كمال لا يهتمان بكل محاولات التفاهم والصلح ويسيران في طريق خاطئ، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مجلس النقابة وأصدروا قرارا بعدم التعامل معهما وإغلاق هذا الملف تماما.