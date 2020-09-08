صور| ناتالي إيمانويل تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان فينسيا

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رنا صلاح الدين - رصدت عدسات الكاميرات النجمة ناتالى إيمانويل وصديقها أليكس لانيبيكون بالكمامات على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان فينسيا.
وكانت ناتالي إيمانويل قد زارت أهرامات الجيزة، وبعض الأماكن الأثرية فى مدينة الأقصر، بالإضافة إلى رحلة استجمام فى مدينة الجونة.
ناتالي
وظهرت ناتالى مرتدية فستانا من اللون الموف، رفقة صديقها على السجادة الحمراء.
وشاركت ناتالى إيمانويل بدور "ميساندى" فى المسلسل الأسطورى جيم أوف ثيرونز، حيث تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لدورها فى العمل.
ناتالي
الجدير بالذكر، أن ناتالى إيمانويل بدأت مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في العاشرة من عمرها.
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