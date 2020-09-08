جاستن بيبر ينتظر مولوده الأول من زوجته هيلي بالدوين

رنا صلاح الدين - حقق كليب Popstar والذى شارك فيه النجم جاستن بيبر مع دريك وdj خالد، 23 مليون مشاهدة فى 48 ساعة.

واحتل الكليب الترند رقم 26 عالميا، وهى الأغنية التى طرحها الثنائى دريك وخالد فى يوليو الماضى.

وتدور قصة الكليب حول قيام خالد بإزعاج دريك من أجل تصوير كليب للأغنية وهو ما يجعله يغضب بسبب كثرة تكرار خالد لنفس الطلب، ليفكر دريك فى الاستعانة بالمغنى جاستن بيبر.

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ويستيقظ بيبر ليجد نفسه بجوار زوجته هيلى، ويخبرها بأنه كام يحلم بتصوير كليب أغنية Popstar لدريك وخالد، ثم يفاجئ بدريك يتصل به على الهاتف.

جاستن بيبرومن جانب آخر، من المتوقع استقبال جاستن بيبر لمولوده الأول من زوجته هيلى العام المقبل، وذلك بعدما قام بيبر بنشر بصحبة طفلة شقيقته الرضيعة.

وعلق النجم دواين جونسون "ذا روك" بالتعليق على الصورة بأنه في انتظار مولود بيبر الأول العام المقبل، وهو ما جعل العديد يتوقعون أن بيبر سيعلن قريبا عن خبر سعيد وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.