7 معلومات تعرفها لأول مرة عن الفنانة السودانية ستونة

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رنا صلاح الدين - توفيت الفنانة السودانية ستونة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، أمس الإثنين ، دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.
إليك 7 معلومات تعرفها لأول مرة عن ستونة:
1- ولدت ستونة في العاصمة السودانية الخرطوم.
2- درست في قسم الرسم والتصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
3- انتقلت للعيش في القاهرة بسبب غيرتها من النجوم خاصة اللبنانين الذين حققوا شهرة في مصر، فجاءت إلى القاهرة لتحقيق حلمها في الشهرة.
4- كان أبرز ظهور لها بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي.
محمد هنيدي وستونة
5- حققت شهرة واسعة بأغنيتها "شيكولاتة" في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
6- شاركت الفنان عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.
7- احتفلت ستونة بزواجها قبل وفاتها بعامين فقط، حيث تزوجت عام 2018، وأعلن زوجها، الذي يدعى "كامل" خبر الزواج، على حسابه بموقع "فيس بوك".
ستونة
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