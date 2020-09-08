7 معلومات تعرفها لأول مرة عن الفنانة السودانية ستونة

رنا صلاح الدين - توفيت الفنانة السودانية ستونة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، أمس الإثنين ، دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

إليك 7 معلومات تعرفها لأول مرة عن ستونة:

1- ولدت ستونة في العاصمة السودانية الخرطوم.

2- درست في قسم الرسم والتصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

3- انتقلت للعيش في القاهرة بسبب غيرتها من النجوم خاصة اللبنانين الذين حققوا شهرة في مصر، فجاءت إلى القاهرة لتحقيق حلمها في الشهرة.

4- كان أبرز ظهور لها بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي.

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محمد هنيدي وستونة

5- حققت شهرة واسعة بأغنيتها "شيكولاتة" في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

6- شاركت الفنان عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.

7- احتفلت ستونة بزواجها قبل وفاتها بعامين فقط، حيث تزوجت عام 2018، وأعلن زوجها، الذي يدعى "كامل" خبر الزواج، على حسابه بموقع "فيس بوك".

ستونة