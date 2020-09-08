صور| جيرارد بتلر ينسى أحزان انفصاله عن حبيبته بنزهة مع أصدقائه

رنا صلاح الدين - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي جيرارد بتلر وهو بمعنويات مرتفعة أثناء خروجه من أحد المطاعم في ماليبو بعدما تناول العشاء مع أصدقائه.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من الأنباء التي أكدت انفصاله عن صديقته مورجان براون، والتي يبدو أنها حقيقية خاصة أنه ظهر أكثر من مرة بدونها.

جيرارد بتلر

وكان يقضي الثنائي فترة الحظر سويا، حيث غادر جيرارد بتلر المطعم في ماليبو على دراجته النارية.

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ومن جانب آخر، يلعب جيرارد بتلر دور عميل سرى فى فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذى يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه.

جيرارد بتلر

وشارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان.