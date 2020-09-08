روجينا تتألق بـ "الكاجوال" في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية روجينا لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور الفوتوغرافي أحمد مليج.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من جلسة التصوير، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، والتي تألقت فيها بإطلالة "كاجوال" مميزة، من تنسيق الاستايلست سعيد رمزي.

روجينا ارتدت بنطلون جينز وتوب باللون الأبيض، وانتعلت حذاء رياضي أبيض، ووضعت مكياج كثيف على وجهها، وتزينت بمجوهرات رقيقة، وجمعت شعرها في ذيل حصان، وأسلت غرة كثيفة على جانبي وجهها.

Advertisements

يذكر أن الفنانة المصرية روجينا كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وهو من بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونور اللبنانية، ونجلاء بدر، وإدوارد، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وأحلام الجريتلي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وكشفت روجينا، في تصريحات سابقة، إنها أصيبت بالذهول عندما عرض عليها المخرج محمد سامي تجسيد شخصية تاجرة مخدرات في مسلسل ”البرنس“، مبينة أنها فاجأته برد فعل غريب بدا على وجهها، وأنه حاول تبسيط الأمر لها من خلال حديثه عن ثقته الكبيرة في موهبتها.

وأضافت: "شربت شخصية فدوى في التليفون والحمد لله.. الممثل لما بيجتهد في دوره ويلاقي كل الحب ده لازم يكون سعيد".