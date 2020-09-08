فن ومشاهير

شاكيرا تستعرض بيكيني جديد من تصميمها على الشاطئ

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تستعرض بيكيني جديد من تصميمها على الشاطئ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

النجمة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا

Advertisements

نشرت النجمة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا​ صورة جديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث تظهر بيبيكين باللون بالنفسجي.

شاكيرا البالغة من العمر 43 عاماً ذكرت أن البيكيني الذي ارتدته هو من تصميمها وقد نفّذ التصميم صديقها بيغو. كما كتبت شاكيرا انها لطالما أرادت أن يكون لها بيكيني خاص بها من تصميمها.

وتقضي شاكيرا عطلة ممتعة على الشاطئ برفقة حبيبها لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه في المالديف وكانت قد تشاركت مع جمهورها العديد من الصور من هناك واستعرضت أيضاً مهاراتها في ركوب الأمواج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تستعرض بيكيني جديد من تصميمها على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا