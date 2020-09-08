شاكيرا تستعرض بيكيني جديد من تصميمها على الشاطئ

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

النجمة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا Advertisements

نشرت النجمة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا​ صورة جديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث تظهر بيبيكين باللون بالنفسجي.



شاكيرا البالغة من العمر 43 عاماً ذكرت أن البيكيني الذي ارتدته هو من تصميمها وقد نفّذ التصميم صديقها بيغو. كما كتبت شاكيرا انها لطالما أرادت أن يكون لها بيكيني خاص بها من تصميمها.

وتقضي شاكيرا عطلة ممتعة على الشاطئ برفقة حبيبها لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه في المالديف وكانت قد تشاركت مع جمهورها العديد من الصور من هناك واستعرضت أيضاً مهاراتها في ركوب الأمواج.