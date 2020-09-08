فن ومشاهير

أصالة نصري تعبر عن رأيها بالغناء باللهجة الخليجية

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الفنانة السورية أصالة

فكتبت أصالة في التفاصيل :"بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجه الخليجيّه كانت ( أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف .. ولاأنسى أوّل نجاح ولاأنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات".

يذكر أن من بين آخر أعمال اصاله نصرىمؤخرا أغنيتها "إتحبني"، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات العالية، الحان راكان وتوزيع هشام السكران.

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