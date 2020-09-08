كريستيانو رونالدو يطلب يدّ حبيبته للزواج وسط أجواء رومانسية

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

كريستيانو رونالد وحبيبته جورجينارودريغيز

وسط أجوء رومانسية، طلب لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالد يدّ حبيبته ​جورجينا رودريغيز​، وذلك بعد حوالي الـ4 سنوات على بدء علاقتهما، وإنجابهما لإبنتيهما "ألينا مارتينا".

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ووفقا لصحيفة El Mundo الإسبانية، تقدم كريستيانو بهذا الطلب لصديقته عارضة الأزياء خلال حفل نظمته لمقابلة أصدقائه، ووافقت على الطلب.

وكشف صحفي برتغالي أن أفراد أسرة اللاعب وأسرة جورجينا لم يكونوا متواجدين في الحدث، كما أنه لم يتم تحديد موعد الزفاف بعد، وهما لا يخططان للزواج في وقت قريب، وأكد على أنه سيكون هناك عشاء خطوبة ستحضره كلا العائلتين.

وكان نشر كريستيانو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه برفقة خطيبته من أجواء هذا اللقاء الرومانسي، وعلّق بالقول:"الحياة أفضل مع أحبائك، استمتع بكل اللحظات معهم بالحب والسعادة".

يشار إلى أن رونالدو وجورجينا يرعيان ثلاثة أطفال آخرين وهما كريستيانو جينيور والتوام إيفا وتياغو، كلهم أبناء رونالدو من سيدتين مجهولاتا الهوية، وجورجينا هي الأم الوحيدة المعروفة لطفلته الأخيرة ألينا.