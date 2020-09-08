نيكول سابا تعايد يوسف الخال بعيده رغم هذه الظروف

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الفنانة اللبنانيه نيكول سابا وزوجها الممثل اللبناني يوسف الخال

عايدت الفنانة اللبنانيه نيكول سابا زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال​، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يصادف اليوم، متمنية له السعادة الدائمة، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان حالياً.



وكتبت نيكول ليوسف على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "ينعاد عليك حبيبي بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات باحلى حلاها بس لازم عيّدك انا وبنتنا ونتمنالك كل شي حلو بهالدني لانك بتستاهل احلى الاشياء وان شاء الله السنة الجاية منحتفل بأيام احسن من يلي نحنا فيها وأهم شي نحتفل بوطن كلنا منحلم فيه..".

بدوره ردّ يوسف على معايدة نيكول، واصفاً إياه بـ"العشق".

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