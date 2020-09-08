أحمد حلمي يروج لحلقته مع إسعاد يونس بفيديو كوميدي

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن النجم أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” ظهوره مع الإعلامية “إسعاد يونس” من خلال برنامج “صاحبة السعادة”، وذلك خلال أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج، حيث نشر مقطع فيديو طريف له يظهر فيه وهو يرتدي الملابس الكاجوال العادية ثم فجاة يتحول إلى لبس الجلباب البلدي، وعلق عليه قائلاً: “استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريباً”.

ونشرت قناة dmc العارضة للبرنامج، عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائيا للبرنامج، كاشفة عن أنه سيعرض قريبا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وسوف يستعرض حلمي خلال البرنامج بدايته الفنية، كذلك شغفه وحبه للسينما، ولماذا لم يقدم على تجربة التليفزيون، فضلاً عن برامجه للأطفال وأشياء جديدة لم يفصح عنها من قبل.

يشار إلى أن أحمد قدم آخر أعماله السينمائية بفيلم “خيال مآتة”، وشارك في بطولته الراحل حسن حسني، ومنة شلبي، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.