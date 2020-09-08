غادة عادل تطالب بمعاقبة المتحرشين وتوجه رسالة للفتيات

متابعة بتجـــــــــــــرد: أشعلت الفنانة المصرية غادة عادل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما علقت على منشور إحدى صديقاتها على “إنستغرام”، حيث كتبت: “متى البنات والستات تعيش في أمان وكل متحرش ياخد جزاءه ويبقى عبرة”.

تعليق غادة جاء على منشور صديقتها الإعلامية كارين فهمي، التي كانت تدافع فيه عن أحد أصدقائها الذي تم القبض عليه ضمن المتهمين في قضية “فتاة الفيرمونت”، حيث كتبت تقول: “صديقي وطول عمره جدع وبيخاف علينا زي إخواته.. يا ريت العدالة تظهر لأنه يستاهل كل خير وإن شاء الله هيطلع بعد التحريات ما تاخد مجراها والمذنبون ياخدوا العقاب العادل”.

وأضافت: “إحنا مستنين العدالة والحفاظ على إن البنات والستات يبطل عندهم خوف وكل مغتصب ومتحرش ياخد عقاب علشان يبقي عبرة لغيره، القضية قضية اغتصاب وجماعي”، لتعلق عليها غادة عادل بكتابة: “يا رب”، وهو ما دفع عددا من الجمهور للومها على تعليقها، مما دعاها لأن ترد مطالبة بألا تسكت أي فتاة على تعرضها للتحرش وان تبلغ عن أي متحرش دون خوف من المجتمع أو الفضيحة.