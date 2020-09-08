وفاة ستونة صاحبة أغنية “شوكولاتة” الشهيرة

متابعة بتجــــــــــــرد: توفيت الفنانة السودانية ستونة اليوم الثلاثاء، بأحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، عن عمر يناهز الـ58 عاماً. ونعى الفنان المسرحي حربي الطائر، الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، قائلا: “البقاء لله. الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة”. وبعد إعلان الخبر الحزين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من المشاركات الفنية للراحلة وتمنوا لها الرحمة والمغفرة. يذكر أن الراحلة شاركت في بعض الأعمال السينمائية ومن أبرزها فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” للفنان محمد هنيدي، وغنت به أغنيتها الشهيرة “شوكولاتة”، بعدها شاركت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم “هاللو أمريكا” عام 2000 وكان لها عدة مشاركات مسرحية.

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