سر بكاء محمد رمضان في مستشفى "أهل مصر للحروق"

الخليج 365 - إسراء شاهينالثلاثاء 2020/9/8 07:36 م بتوقيت أبوظبي
بعد أن شاهد فيديو لأطفال ضحايا الحروق يعبرون عن حبهم وتقديرهم له بكى الممثل المصري محمد رمضان أثناء توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى أهل مصر للحروق من أجل دعم الجهود التي يؤديها المستشفى في خدمة مرضاه.
وقال رمضان إن أي نجاح تم تحقيقه في حياته الفنية والعملية كان بسبب الجمهور وهو ما يدفعه للقيام بواجبات المشاركة المجتمعية لجميع الفئات التي تحتاج ذلك.
وأشار إلى أهمية إلقاء الضوء على قضية ضحايا الحروق ودعم مصابيها ليس فقط ماديا ولكن أيضا معنويا ضد التنمر الذي يعانون منه على مدار مراحل حياتهم المختلفة سواء في الدراسة أو العمل.
ويستعد محمد رمضان حاليا لمسلسل"موسى" الذي يخوض به موسم دراما رمضان 2021، وأعلن عن انضمام باسم سمرة وياسمين رئيس وشيرين رضا لأسرة المسلسل.
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