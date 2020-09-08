وفاة فنان تركي شهير بكورونا‎

توفي فنان الموسيقى الشعبية التركي الشهير، طانَر أولغون، البالغ من العمر 44 عامًا، الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، الثلاثاء، أصيب طانر بالفيروس القاتل قبل فترة.

ولدى الفنان أولغون قاعدة جماهيرية واسعة لدى الأتراك خاصة في منطقة وسط الأناضول، وينحدر من إحدى قرى ولاية "قيريق قلعة" وسط تركيا.

وأعادت الحكومة التركية فرض إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا الذي سجل تزايداً في أعداد الإصابات خلال الأسابيع الماضية، وسط تشكيك من المعارضة في الأرقام الرسمية التي تعلن عنها الحكومة.