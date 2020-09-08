داوود الشريان يعود بتحدي العائلات على MBC1

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الإعلامي السعودي الشهير "داوود الشريان" تفاصيل برنامجه الجديد "تحدي العائلات" الذي يعود به على شاشة MBC وذلك في مقابلة مع برنامج ”إم بي سي تريندينغ“ الذي تبثه قناة ”إم بي سي 4″.

"تحدي العائلات" أو "family feud" هو برنامج ألعاب ترفيهي أميركي، يشرف على تقديم نستخه الأصلية منذ 2010 "ستيف هارفي"، ويستقبل في كل حلقة عائلتان للتنافس على تقديم أكبر عدد ممكن من الإجابات الصحيحة مقابل جوائز مالية.

وبدأ عرض أولى حلقات النسخة الأصلية سنة 1976. وعرف شهرة ونجاحاً كبيرين في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت مجموعة "أم بي سي" قد بدأت أمس ببث الإعلان الترويجي للبرنامج الذي يعيد الشريان للشاشة بعد فترة من الغياب منذ أخر برنامج له والذي حمل إسمه "الشريان" وكان يناقش فيه العديد من القضايا المحلية والمواضيع المثيرة للجدل في المنطقة. وآخر حلقة له كانت في بداية السنة الماضية.