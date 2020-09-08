بصورة على إنستغرام: نادين نجيم تؤكد لا تشوهات من بعد الإصابة

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة لها بعد مغادرتها المستشفى حيث كانت تعالج من إصابتها بشظايا الزجاج المتطاير من نوافذ منزلها بسبب الإنفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت الشهر الماضي.

في أول صورة قريبة وواضحة نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام تجمعها بأبنائها، حلت إبتسامة خفيفة بدلاً من معالم الألم التي ارتسمت على وجهها طوال الأسابيع الماضية، لتدحض بشكل لا لبس فيه كل ما تردد عن تشوه وجهها بسبب الإصابة.



وكانت نجيم قد غردت عبر حسابها على تويتر بمناسبة مرور شهر على الإنفجار: "لم ولن ننسى ⁧‫#مرفأ_بيروت‬⁩ شهر قطع بلمحة بصر وبعدنا ناطرين الحقيقة بعدنا ناطرين محاسبة المسؤولين عن دمارنا".

لم ولن ننسى #مرفأ_بيروت شهر قطع بلمحة بصر وبعدنا ناطرين الحقيقة بعدنا ناطرين محاسبة المسؤولين عن دمارنا