شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تنظم حفلا ساحرا لقرعة كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الأهرامات حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال الـ27، والتى ستقام فى مصرخلال شهر يناير المقبل، وقد بدأ الحفل بفقرة موسيقية لفرقة الفنان عمر خيرت، تلاها فقرة راقصة على أنغام أغانى أم كلثوم ثم كانت فقرة الألعاب النارية وتبعتها مراسم القرعة الرسمية وحسب قواعد الاتحاد الدولى وقام النجوم خالد النبوى وانجى المقدم بتقديم بعض الفقرات الفنية للحفل.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن شركات المجموعة كانت قد استعدت لهذا الحفل بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة وممثلى اتحاد كرة اليد المصرى والاتحاد الدولى للعبة ليخرج حفلا ساحرا تم نقله علي تلفزيونات دول العالم. وأفاد صالح أن مجلس إدارة المجموعة برئاسة الاستاذ تامر مرسى قد أعطى كل الدعم وسخر كافة امكانات شركات المجموعه في تنظيم و نقل هذا الحدث العالمي بمقاييس عالمية ليخرج بالشكل المميز واللائق بمصر وقدرات الشركات المصرية فى تنظيم فعاليات قارية و دولية علي اعلي مستوي.

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شهد الحفل السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي و وزير الشباب والرياضة المصري د. اشرف صبحي و رئيس الاتحاد الدولي المهندس حسن مصطفي و رئيس الاتحاد المصرى هشام نصر ومدير البطولة حسين لبيب و اشاد الجميع بالعمل الجماعي و المميز للشركات جميعا و خاصة شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوى.

و قد اسفرت قرعة البطولة التى يشارك فيها 32 منتخب لاول مرة عن تشكيل المجموعات الثمانية للبطولة ومن ضمنها المجموعة التي سيلعب بها المنتخب المصري مع منتخب السويد ومنتخب التشيك و منتخب اخر ما زال في دور التأهيل من امريكا الجنوبية. وقامت المذيعة اللامعة جاسمين طه بتقديم فعاليات القرعة و بعض اللقاءات على المسرح مع النجوم المصرية لكرة اليد و الذين حققوا انجازات عالمية فى اللعبة