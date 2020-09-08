شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا وايلد تستمتع بوقتها على الشاطئ بـ مايوه سعره 320 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية أوليفيا وايلد أنها من أكثر نجمات العالم حفاظا على رشاقتها سواء بواسطة اتباع نظام حمية قاسى أو ممارسة الرياضة بانتظام، وهو ما يظهر دائما بإطلالاتها حيث لم تظهر ويلد بوزن زائد على الإطلاق.

والتقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لأوليفيا وايلد البالغة من العمر 36 عاما خلال استمتاعها بوقتها على أحد الشواطئ الموجودة فى ماليبو بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصحبة النجمة الشهيرة عدد من أصدقائها المقربين الذين استمتعوا بوقتهم معا.

ظهرت أوليفيا وايلد مرتديه مايوه ذى تصميم أنيق من اللون الأسود، وهو من مجموعة تصميمات دار أزياء " Marysia " ووصل سعره الى 320 جنيها إسترلينيا.

اختارت أوليفيا وايلد أن ترتدى اكسسوارات بسيطة لتظهر مدى أناقتها ، فارتدت قلادة بسيطة باللون الذهبى ، إضافة الى اكسسوارات بسيطة بيديها باللون الأسود.

يذكر أن النجمة العالمية أوليفيا وايلد تستعد لإخراج واحد من أعمال marvel السرية كما وصفتها العديد من وسائل الإعلام، لتكون الأحداث بقيادة مخرجة وليس مخرج، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأعلن موقع "ديدلاين" أنه بالفعل تم تأكيد المشروع فقط على أنه يركز على "شخصية أنثوية فى الكون" ، لكن الشائعات تشير إلى فيلم جديد عن Spider-Woman.

ولتؤكد أوليفيا وايلد البالغة من العمر 36 عاما الخبر نشرت النجمة الشهيرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر" الخبر الذى نشره موقع " ديدلاين " و أكتفت وايلد بوضع رسم عنكبوت =وهو ما آثار الكثير من الجدل حول العمل الذى تكتب أحداثه كاتى سيلبرمان .

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