شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تصور مشاهد حكاية "أمر شخصى" من مسلسل "إلا أنا" فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة شيرى عادل مشاهدها فى حكاية "أمر شخصى"، اليوم الثلاثاء من مسلسل "إلا أنا" وذلك تمهيداً لبدء عرض حلقات الحكاية على قناة dmc يوم السبت المقبل، هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن 6 حكايات تم الانتهاء من عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما بنات موسى" بطولة وفاء عامرو"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حالياً بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، ويجرى الاستعدادللخامسة وتحمل اسم "ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض مقرر انطلاق تصويرها بعدأسبوعين.

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وتعود شيرى عادل إلى الدراما التليفزيونية بحكاية "أمر شخصى" بعد غياب عامين إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "السهامالمارقة" فى شهر رمضان 2018، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهمالتونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.