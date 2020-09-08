شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف بشرة وحقن بلازما لـ حسن شاكوش وعمر كمال فى تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال خلال تواجدهما فى تونس الاعتناء ببشرتهما والحفاظ عليها من إجهاد السهر وتجهيز أغانيهما الجديدة، بالذهاب إلى عيادة تجميل لحقن بشرتهما بلازما وتنظيف البشرة، وتم تداول فيديو لهما عبر إنستجرام، و ما فى عيادة التجميل وظهر عمر كمال وهو يغنى أثناء حقن بشرته بينما حسن شاكوش ظهر صامتا لوضعه ماسك على بشرته.

وعلى الجانب الآخر قال هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أول أمس الأحد إن اجتماع النقابة انتهى إلى عدم التعامل مع "حسن شاكوش، وعمر كمال"، تماماً وغلق هذا الملف نهائياً، وتابع: "ليس لديهما النية فى إصلاح مسارهما الغنائى ولا يتعاونا مع نقابة الموسيقيين.. ماشين من دماغهم وبيضربوا بكل القوانين عرض الحائط".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدفاع عن "شاكوش وكمال"، من قبل بعض وسائل الإعلام أمر فى غاية الغرابة، وتابع: "بعتنا أكثر من مرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعض الأخبار التى نشرت عنى وعن النقابة.. شىء محزن صراحة، خاصة أنه لم يتم اتخاذ أى موقف للدفاع عن النقابة حتى الآن".

وتعليقاً على الحفل الغنائى الذى أقامه حسن شاكوش وعمر كمال فى تونس، قال نقيب الموسيقيين: "أولاً هما غنوا وفى مكان صغير جداً.. تقدر تقول كباريه مش حفلة فى مسرح كبير وعدد الحضور صغير"، مشيراً إلى أن النقابة لا تملك أن تمنع تصرف تونس فى أمورها الداخلية ومن حقهم إقامة حفلات، مضيفاً: "من حق الشعب التونسى أن يقيم الحفلات".