شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 60% فى مؤشرات شباك التذاكر لفيلم Tenet فى الأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم الإثارة والخيال العلمى Tenet للمخرج العالمى كريستوفر نولان، انخفاضا حادا فى مؤشرات شباك التذاكر فى المملكة المتحدة وأيرلندا فى الأسبوع الثانى بنسبة 60% مقارنة بانطلاقة الفيلم فى الأسبوع الأول.

جمع إصدار الفيلم نحو 13 مليون دولار في منطقة في المملكة المتحدة وأيرلندا في الأسبوع الثاني من طرحه، وفقاً للأرقام النهائية التي أصدرتها Comscore، بينما جمع فيلم ديزني "X-Men" The New Mutants، حوالي 686407 جنيهاً إسترليني من 539 موقعاً في نفس المنطقة.

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فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة ، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع الماضي ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.