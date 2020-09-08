شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب فى أحدث ظهور لها مع أبنائها بعد إصابتها فى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصورة جديدة لها ظهرت فيها بجروح فى وجهها بعد إصابتها نتيجة تحطم منزلها فى انفجار بيروت بداية شهر أغسطس الماضى، وطمأنت جمهورها قائلة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "صباح الخير... طمنونى عنكم؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل".



نادين نسيب

يذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية على خلفية إصابتها فى انفجار مرفأ بيروت، وخلف سقوط الآلاف من الجرحى وعشرات القتلى.



نادين مع أبنائها

وكانت الفنانة اللبنانية، كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التى التقطتها من عدسة موبايلها والتى ظهرت من خلالها وهى تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذى أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدنى عايشة".

كما عبرت نادين عن حزنها لما وصل إليه وطنها لبنان من خراب ودمار خاصة بعد تفجيرات بيروت التى خلفت وراءها مئات الأسر فى حزن على أبنائها الذين لقوا حتفهم فى الواقعة الألمية، بينما يبكى ملايين آخرين على حال وطنهم الذين يعانى فى الوقت ذاته من أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.