شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يكشف عن "تاتو" جديد رسمه على جسده.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعرف نجم البوب الكندى جاستين بيبر أنه عاشق لرسم التاتو ، حيث تمليئ رسومات الاتو مناطق متفرقة من جسده، إلا أن النجم الشهير البالغ من العمر (26 عام) لم يكتفى بهذا الكم من الرسومات فقرر أن يضيف رسمه الجديدة واختار أن يكون مكانها رقبته، رسم جاستين بيبر على رقبته "تاتو" بشكل ورده بحجم كبير وواضح ، وقرر بيبر أن يشارك محبيه وعشاقه هذه اللحظات.





ونشر جاستين بيبر مقطع فيديو قصير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" وذلك خلال خضوعه لرسم التاتو، وقد حقق المقطع 4.7 مليون مشاهدة خلال 5 ساعات فقط من نشره على "انستجرام".

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يذكر أن جاستين بيبر شارك مؤخرا فى كليب "Popstar" مع دريك وdj خالد، وهى الأغنية التى طرحها الثنائى دريك وخالد فى يوليو الماضى بينما اطلقا الكليب الخاص بها منذ عدة أيام، وهو العمل الذى لاقى ردود أفعال إيجابية بشكل واضح لبين المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وصلت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن الى 28 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".