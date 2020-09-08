السفارة السودانية تنعى الفنانة ستونة:" شخصية أصيلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
رحلت مساء أمس الفنانة السودانية ستونة بعد صراع مع المرض، وتتلقى أسرتها العزاء عقب صلاة المغرب مساء اليوم الثلاثاء بمنزلها في حدائق الأهرام البوابة الأولى بشارع الثورة.
وأصدرت السفارة السودانية بالقاهرة بيانًا نعت فيه الفنانة الراحلة، وكتبت: "ينعى السفير محمد الياس محمد والعاملين بسفارة السودان بالقاهرة الفنانة والممثلة السودانية فاطمة علي آدم الشهيرة بـ(ستونة) إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، سائلين لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
وأضاف: "كانت الفقيدة مثالا للشخصية السودانية المتميزة والأصيلة كرما وشهامة ومروءة تهتم بأمر السودان والسودانيين، ورأيناها خلال أزمة العالقين السودانيين في مصر تعمل بإخلاص وتفاني من أجل تخفيف معاناتهم ومساعدتهم في السكن والإعاشة والعلاج، لها الرحمة بقدر ما قدمت للفن السوداني في مصر"
وتوفيت الفنانة ستونة مساء أمس عن عمر يناهز 58 سنة، بعد صراع مع المرض.
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