فن ومشاهير

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة ستونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تتلقى أسرة الفنانة السودانية الراحلة ستونة، العزاء عقب صلاة المغرب مساء اليوم الثلاثاء.

وتستقبل أسرتها الأصدقاء والمقربين بمنزلها في حدائق الأهرام البوابة الأولى بشارع الثورة، وذلك بعد انتهاء مراسم دفنها اليوم في مقابر الجمعية الشرعية التابعة للسفارة والجالية السودانية بمصر بالسادس من أكتوبر، حسبما ذكر شقيقها الفنان عبد الله تنقوري لـ"الخليج 365"

وتوفيت الفنانة ستونة مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 58 سنة، بعد صراع مع المرض.

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وشاركت ستونة في عدد محدود من الأعمال الفنية المصرية من بينها فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية أمام النجم محمد هنيدي.

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