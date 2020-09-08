محمود عبد المغني عن نجليه :"ممثلين بدري بدري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمود عبد المغني جمهوره بصورة لنجليه عمر وآدم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "عبد المغني" على الصورة :"عمر وآدم، العيال دي ممثلين بدري بدري". وعرض للفنان محمود عبد المغني مؤخرًا، فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، ميدو عادل، نسرين أمين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل.

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