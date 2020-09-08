نشوى مصطفى :"مبقاش عندي حلم نفسي احققه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كتبت الفنانة نشوى مصطفى منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

:وجاء في المنشور :"مش عارفة أحدد إذا عادي ولا مش عادي مبقاش عندي حلم نفسي أحققه، مرتاحة في مرحلة التأمل في الفراغ في الولا حاجة".

وشاركت الفنانة نشوى مصطفى مؤخرًا في مسرحية "عطل فني"، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، تأليف أمير طعيمة.