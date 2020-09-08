إيرادات الاثنين.. "Mulan" يحافظ على المركز الثاني و"Ava" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الاثنين 7 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 201 ألف و982 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 84 ألفًا و404 جنيهات، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 15 ألفًا و343 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 9 آلاف و634 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 8 آلاف و172 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم التحريك "100% wolf" والذي حقق 6 آلاف و310 جنيهات، وفاز بالمركز السابع فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 5 آلاف و934 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 4 آلاف و535 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Fantasy island" بعد تحقيقه 2901 جنيه، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "Ava" محققًا 1948 جنيهًا.