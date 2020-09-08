دوين جونسون أعلى النجوم دخلاً في العالم أصيب وكل أفراد أسرته بـ كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:50 مساءً - بعد أسابيع قليلة على إعلان مجلة "فوربس" تصدر الممثل والرياضي دوين جونسون الشهير بلقب "ذا روك" قائمة الممثلين الأعلى دخلاً سنوياً في العالم،أصيب وكل أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد المعروف عالمياً باسم: كوفيد 19.

وأعلن دوين جونسون "ذا روك" البالغ من العمر "48 عاماً" يوم الخميس 3 سبتمبر- أيلول 2020 الجاري ،أنه أصيب وعائلته بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين ونصف ،مؤكداً أن كل أفراد عائلته تعافوا من فيروس كورونا.

ونشر جونسون "ذا روك" مقطع فيديو على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام" للتواصل الإجتماعي،الذي يمتلك فيه 197 مليون و300 ألف متابع ومتابعة حول العالم، قال فيه إنه لم يشعر بأية عوارض لكن ابنتيه جاسمين البالغة من العمر 4 أعوام وتيانا البالغة من العمر سنتين شعرتا بالتهاب في الحلق وعندها خضعوا لاختبار فيروس كورونا ،اتضح إصابة العائلة كلها.

وحاز مقطع الفيديو على 11 مليون و400 ألف مشاهدة في وقت قياسي.

مخالطة الأصدقاء.. السبب

أما عن كيفية الاصابة فقال ذا روك إنهم خالطوا أصدقاء مقربين من العائلة، مشيراً إلى أن الجميع يجب أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لأن الفيروس في حالة تفشي كبير .

ونصح ذا روك معجبيه ومتابعيه بضبط حركتهم،ورفع مناعتهم الذاتية،واختيار نمط حياة صحي،وارتداء الكمامات ،وحماية عائلاتهم ،واتخاذ موقف صارم من زيارات الناس لهم في بيوتهم،وعدم إقامة تجمعات في منازلهم ،وتمنى الصحة والعافية للجميع.

واعتبر ذا روك نفسه محظوظاً لنجاته وشفائه من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن والدته التي نجت بأعجوبة من سرطان الرئة وتعاني من مشاكل تنفس خطيرة ،ترتدي كمامة أيضاً.

وقد بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 182 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية.

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